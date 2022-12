Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte gemäss vorbörslichen Indikationen freundlich starten. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind positiv. Aber ob die Gewinne bis am Abend gehalten werden können, sei ungewiss, heisst es am Markt. Denn dann wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Daher dürften sich die Anleger zurückhalten und die Kurse mangels Anschlusskäufen im Verlauf wieder abbröckeln. Am Vortag hatten die Aktienbörsen auf den sich abschwächenden Inflationsdruck in den USA zunächst mit einem Kurssprung reagiert, dann jedoch einen Grossteil der Gewinne wieder verloren.

14.12.2022 08:45