Die Schweizer Aktienbörse wird am Donnerstag aufgrund vorbörslicher Indikationen eine Spur höher erwartet. Zwar dominierten an den Märkten weiterhin Zins- und Konjunktursorgen. Doch nach den Verlusten der Vortage sei eine Stabilisierung dennoch möglich, sagen Händler. Positiv sei zudem, dass sich die Wall Street am Vortag von den anfänglichen Verlusten habe erholen können. Ausserdem kämen positive Signale aus China, nachdem das Land seine strikte Null-Covid-Politik lockern will.

08.12.2022 08:45