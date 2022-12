Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss etwas fester erwartet. Händler verweisen auf die guten Vorgaben aus den USA, wo sich die Kurse am Vortag dank Signalen vom US-Arbeitsmarkt erholt hatten. Vor allem Technologiewerte waren wieder gefragt, die tagelang besonders stark an Wert verloren hatten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren wie erwartet ausgefallen und hätten die Gemüter ein wenig beruhigen können, heisst es am Markt. Denn zuvor waren Zinssorgen das Hauptthema. Auch in Asien zogen die Kurse dank der angekündigten Lockerungen der strikten Covid-Politik Chinas an.

09.12.2022 08:45