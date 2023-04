Der Schweizer Aktienmarkt wird am Gründonnerstag etwas schwächer erwartet. Das Geschäft dürfte laut Händlern am letzten Handelstag der verkürzten Woche vor Ostern in ruhigen Bahnen verlaufen. Viele Marktteilnehmer hätten sich bereits vorzeitig in die Ferien abgemeldet. Damit werde wohl auch die Konsolidierung der vergangenen Tage noch etwas weitergehen. Auch dürften die Aktivitäten vor den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten ohnehin gedämpft bleiben. Da am Karfreitag nicht gehandelt dadurch wird, hätten die Anleger die Positionen wohl bereits bezogen, heisst es weiter.

06.04.2023 08:45