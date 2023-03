Am Schweizer Aktienmarkt werden zu Beginn der neuen Woche höhere Kurse erwartet. Kursgewinne an der Wall Street und in Asien stimmten die Anleger zuversichtlich bezüglich einer Erholung, heisst es. Eine Entspannung im US-Bankensektor hatte den US-Aktien am Freitag nach einem schwächeren Auftakt noch ins Plus verholfen. Daher, so hoffen die Marktteilnehmer, sollten sich auch in Europa die Finanzwerte erholen nach der Verkaufswelle vom Freitag. Zudem gibt es im Gegensatz zur Vorwoche, als montags die Notfallrettung der Credit Suisse verarbeitet werden musste, keine Nachrichten vom Wochenende, die neue Turbulenzen nach sich ziehen sollten.

27.03.2023 08:45