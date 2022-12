Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag aufgrund vorbörslicher Indikationen etwas fester erwartet. Die Vorgaben aus dem Ausland seien leicht positiv, heisst es am Markt. Aber vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Nachmittag dürften sich die Anleger wohl zurückhalten, und das Geschäft dürfte eher in ruhigen Bahnen verlaufen. Die Daten zur US-Teuerung könnten dann allerdings für Kursbewegungen sorgen, heisst es. Denn sie könnten die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am morgigen Mittwoch in der Agenda steht, beeinflussen. Experten erwarten einen weiteren Rückgang der hohen Teuerung.

13.12.2022 08:45