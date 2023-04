In der ebenfalls verkürzten neuen Woche stehen weitere US-Konjunkturdaten im Fokus - vor allem die Inflationszahlen am Mittwoch. Diese könnten dem Fed die nötige Munition für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelpunkt geben. Am selben Tag am Abend wird ausserdem das Protokoll der jüngsten Sitzung des Fed veröffentlicht. Zudem gewinnt die US-Bilanzsaison nun an Schwung. Der Höhepunkt dürfte am Freitag sein, wenn die Quartalsergebnisse der US-Grossbanken JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo veröffentlicht werden. Nach den Bankenturbulenzen dürften diese Ergebnisse besonders im Rampenlicht stehen, heisst es am Markt.