Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es auch am Donnerstag weiter aufwärts gehen. Erneut zeichnet sich dabei ein gemächliches Tempo ab, wie die vorbörslichen Indikationen andeuten. Die Vorgaben sprechen ebenfalls für einen freundlichen Auftakt. So hat sich die Wall Street zur Wochenmitte bis Handelsschluss leichte Gewinne gesichert. In Asien ziehen die Kurse am Donnerstagmorgen teilweise markant an.

16.02.2023 08:45