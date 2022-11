Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen mit kaum veränderten Notierungen in den regulären Handel starten. Dabei hatten die US-Aktienmärkte am Vorabend merklich zugelegt. Marktteilnehmer erwarten hierzulande aber einen eher zurückhaltenden Handel, sind doch die Blicke auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet. Diese werden über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden.

08.11.2022 08:45