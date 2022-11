Ohne Vorgaben von der Wall Street dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Freitag wenig verändert starten. An der Wall Street gab es am Donnerstag eine Feiertagspause für "Thanksgiving". Auch zum Wochenausklang findet dort am "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt. Zuletzt hatte die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den künftigen Zinserhöhungen in den USA die Börsen gestützt.

25.11.2022 08:45