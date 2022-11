An den Finanzmärkten herrscht zur Wochenmitte zunächst noch Zurückhaltung. Investoren warten gespannt auf die ersten Resultate der US-Zwischenwahlen, den Midterms. Während die Wall Street am Vortag noch mit Gewinnen geschlossen hat, finden die asiatischen Börsen keine einheitliche Richtung. Bei diesen Zwischenwahlen wird traditionell die Minderheitspartei bevorzugt. Angesichts der schwachen Beliebtheitswerte von Präsident Joe Biden sind die Republikaner als Favoriten in diese Wahlsaison gegangen.

09.11.2022 08:45