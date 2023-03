Den dritten Börsentag in Folge sind die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zunächst mit einer regelrechten Zahlenflut konfrontiert. Entsprechend deuten die vorbörslichen Indikationen zunächst auf einen verhaltenen Start hin. Am Vortag war der Leitindex SMI zwar mit Gewinnen in den März gestartet, am Ende dann aber im Sog schwächerer US-Börsen im Minus aus dem Handel gegangen. In Asien tun sich die Märkte am Donnerstagmorgen ebenfalls schwer, eine einheitliche Richtung zu finden.

02.03.2023 08:45