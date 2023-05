Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Start in den Mai leicht positiv verlaufen. Die vorbörslichen Indikationen deuten für den Leitindex SMI eine tendenziell freundliche Eröffnung nach dem verlängerten 1.Mai-Wochenende an. Die Vorgaben aus Übersee geben laut Händlern zunächst keine klare Richtung vor. An der Wall Street, die am gestrigen Tag der Arbeit geöffnet war, kamen die Kurse in einem impulsarmen Handel kaum vom Fleck. In Asien tendieren die Märkte am Dienstag uneinheitlich.

02.05.2023 08:45