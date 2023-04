Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel minim tiefer. Damit dürfte sich die am Montag gestartete Konsolidierungsphase nach den starken Gewinnen der Vorwoche zumindest in der Startphase fortsetzen. Nachdem sich die Ängste im Zusammenhang mit den Bankenturbulenzen nun wieder etwas gelegt hätten, rücke wieder das Spannungsfeld zwischen Inflation und Rezession als Hauptthema für die Investoren in den Fokus, heisst es in Marktkreisen.

05.04.2023 08:45