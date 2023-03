So oder so sei aber die Unsicherheit an den Märkten weiterhin relativ gross, meinen Händler. Die meisten der in letzter Zeit veröffentlichten Inflations- und Makrodaten liessen jedenfalls eine baldige Zinswende in weite Ferne rücken. "Die Angst vor einem potenziellen Bärenmarkt, weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und einer bevorstehenden Rezession macht die Anleger nervös und besorgt", sagte ein Händler. Gewisse Marktteilnehmer sehen allerdings auch keine valablen Alternativen zu Aktien. Immerhin seien die Märkte trotz meist negativer News kaum gross gesunken.