Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine zaghafte Gegenbewegung ab. Nach fünf Verlusttagen in Folge lassen die vorbörslichen Indikationen ein leichtes Plus erwarten. Die Vorgaben aus Übersee bewerten Händler dagegen als eher belastend. Nach einem volatilen Verlauf haben die Kurse an der Wall Street am Dienstag überwiegend nachgegeben. Dort waren Aktien von ihren Höchstständen gefallen und Anleiherenditen gestiegen, nachdem die Bank of England mitgeteilt hatte, dass sie ihre Marktinterventionen bald beendet und Pensionsfonds drei Tage Zeit haben, ihre Positionen umzuschichten.

12.10.2022 08:45