Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag im frühen Handel leicht höher erwartet. Laut Börsianern wirkt derzeit zwar eine Vielzahl an Nachrichten auf den Markt ein. "Es ist aber noch nicht absehbar, welche die Stossrichtung an der Börse vorgeben wird", sagt ein Händler. So sind die Vorgaben uneinheitlich: Die US-Börsen schlossen am Vorabend im Minus, womit die Rally nach der positiven Inflationsüberraschung der letzten Woche zu einem Ende kam. Die US-Futures sind nun aber im Plus und an den asiatischen Börsen - insbesondere in Hongkong - ging es zum Teil markant aufwärts.

15.11.2022 08:45