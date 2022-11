Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine Eröffnung mit leicht rückläufigen Kursen ab. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv, insgesamt aber dennoch wenig inspirierend. Der Seitwärtstrend der vergangenen Woche könnte gemäss Einschätzung von Marktteilnehmern denn auch vorerst anhalten, da klare Richtungsgeber weiterhin Mangelware sind. Beachtung werden zum Start in die neue Woche insbesondere die Aktien von Julius Bär nach einem Zwischenbericht erhalten.

21.11.2022 08:45