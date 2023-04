Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Mittwoch schwächer starten. Die US-Börsen hatten am Vortag nach Börsenschluss in Europa die Verluste noch etwas ausgebaut. Den negativen Vorgaben aus den USA werde sich die Schweiz wohl nicht entziehen können, heisst es am Markt. Grund für die US-Verluste waren schlechte Konjunkturzahlen und neu entfachte Sorgen um den US-Bankensektor nach dem Quartalsbericht der US-Regionalbank First Republic. Zudem enttäuschte der Paketdienst UPS mit einem vorsichtigeren Ausblick. Vor allem die technologielastige Nasdaq-Börse stand unter Druck, wobei Microsoft und Alphabet nachbörslich überzeugende Quartalsberichte vorlegten.

26.04.2023 08:45