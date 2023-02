Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag wenig verändert mit leicht positiver Tendenz in den Handelstag starten. Marktteilnehmer werden sich im Vorfeld der US-Inflationszahlen am Nachmittag (14.30 Uhr hiesiger Zeit) mit grösseren Engagements wohl zurückhalten, heisst es im Handel. Die US-Inflationsdaten gelten als das wichtigste Börsenereignis dieser Woche und als massgeblich für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed.

14.02.2023 08:45