Am Schweizer Aktienmarkt werden am Montag tiefere Kurse erwartet. Nach den Gewinnen der vergangenen Wochen fehlten dem Markt die Impulse für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, heisst es am Markt. Zudem sind die Vorgaben aus Asien negativ. Vor allem in China notierten die Aktien deutlich tiefer. Grund dafür sind Sorgen über die weitere Entwicklung in China. In den vergangenen Tagen ist es in dem Land zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten bis in die Nacht zum Montag an. Der Unmut im Volk richtet sich gegen die strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.

28.11.2022 08:45