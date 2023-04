Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag schwächer gesehen. Händler rechneten zu Beginn der mit Unternehmensergebnissen reich befrachteten Woche aber nicht mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. "Wir haben am Freitag auf Jahreshoch geschlossen. Die Firmenabschlüsse müssten daher schon sehr viel besser als erwartet ausfallen, damit der Aufwärtstrend weitergeht", sagt ein Händler. In der laufenden Woche stehen gleich sechs Blue Chip-Unternehmen mit ihrem Quartalsbericht auf dem Programm. Den Anfang machte am Montag die Credit Suisse. Die vor der Übernahme durch die UBS stehende Bank verbuchte erneut ein schlechtes Quartal. Dabei hielt auch der Vermögensabfluss an. Am Dienstag folgen dann neben der US auch die Schwergewichte Novartis und Nestlé, der Industriekonzern ABB und der potenzielle CS-Nachfolger im SMI, der Logistiker Kühne+Nagel.

24.04.2023 08:45