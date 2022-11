Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Wochenstart nach unten gehen. Zwar sind die Vorgaben aus den USA und aus China erneut gut. Denn der nachlassende Zins- und Inflationsdruck dürfte weiterhin für eine insgesamt gute Stimmung am Markt sorgen. In der vergangenen Woche hatte eine unerwartet deutliche Abschwächung der Teuerung in den USA im Oktober Zinshoffnungen geweckt. Dazu kommen Lockerungen Chinas bei der Bekämpfung der Coronapandemie, was die Kurse noch zusätzlich antrieb.

14.11.2022 08:45