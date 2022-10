Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag gemäss den vorbörslichen Indikationen den Abwärtstrend der vergangenen Tage fortsetzen. Den negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien werde sich der hiesige Markt kaum entziehen können, heisst es in Händlerkreisen. Am Vortag hatten die weiter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen eine zeitweise Kurserholung an der Wall Street mehr als ausradiert, nachdem die viel beachtete Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf 4,24 Prozent geklettert ist. "Die weiter steigenden Zinsen sind die grosse Sorge der Anleger", sagt ein Händler.

21.10.2022 08:45