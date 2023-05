Zudem rückt am Berichtstag die US-Geldpolitik wieder etwas stärker in den Fokus der Anleger. Am Abend wird die US-Notenbank Fed das Protokoll der jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die nächste Zinsentscheidung der Fed Mitte Juni. Zuletzt zeigten Aussagen aus den Reihen der Notenbank, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, ob eine weitere Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation notwendig ist oder nicht. Die Inflation ist in den vergangenen Monaten zwar deutlich gesunken, liegt aber weiterhin klar über den Zielen des Fed.