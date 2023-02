Am Schweizer Aktienmarkt werden zum Wochenschluss aufgrund negativer Vorgaben aus den USA und aus Asien nachgebende Kurse erwartet. An der Wall Street hatten am Vortag wieder aufgefrischte Zinssorgen die Kurse belastet. Schuld daran waren die Produzentenreise, die im Januar weniger deutlich gesunken sind als erhofft. Zudem zeigte sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin in guter Form. Dies verstärkte die Befürchtungen, die US-Notenbank Fed, werde den Zinserhöhungskurs zur Inflationsbekämpfung unvermindert fortsetzen.

17.02.2023 08:45