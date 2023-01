Anleger müssen eine Vielzahl an Konjunkturdaten aus China verarbeiten. Dort ist das Wirtschaftswachstum 2022 so stark eingebrochen wie seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr. Dennoch hätten die BIP-Daten oder auch die Detailhandelsausgaben zwar die Erwartungen übertroffen, blieben aber weiter schwach, fasst ein Stratege zusammen. Mit Spannung verfolgen die Marktteilnehmer zudem das zweitägige Treffen der japanischen Notenbank. Die Ergebnisse stehen am morgigen Mittwoch auf der Agenda. Die Berichtssaison rückt mit ersten finanziellen Kennzahlen hierzulande und weiteren US-Grossbanken ebenfalls stärker in den Mittelpunkt.