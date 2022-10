An den Märkten dürfte es auch am Donnerstag erneut volatil zugehen. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine etwas tiefere Eröffnung ab, wie die vorbörslichen Indikationen zeigen. Er würde damit den Vorgaben aus Übersee folgen. So beendete auch die Wall Street am Vortag einen schwankungsreichen Handelstag am Ende mit neuerlichen Verlusten. In Asien tendieren am Donnerstag die meisten Märkte schwächer.

13.10.2022 08:45