Nach den fulminanten Kursgewinnen zur Wochenmitte zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt auch am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Allerdings lassen die vorbörslichen Indikationen ein zunächst gedrosseltes Tempo erwarten. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für weitere Kursgewinne. So zogen die Kurse an der Wall Street am Vortag dank erfreulicher Quartalsberichte und eines gestiegenen Verbrauchervertrauens an. Die Börsen in Asien haben den Staffelstab übernommen und ziehen teilweise markant an.

22.12.2022 08:45