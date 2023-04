Nach dem verhaltenen Start ins zweite Quartal dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag etwas freundlicher eröffnen. Darauf deuten zumindest die etwas höheren vorbörslichen Indikationen hin. Der SMI folgt damit den Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street haben die Standardwerte-Indizes am Vorabend etwas fester geschlossen. In Asien legen die Börsen am Dienstag ebenfalls überwiegend zu.

04.04.2023 08:45