Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Er würde damit an die freundliche Tendenz der Vorwoche anknüpfen. Unterstützt wird er dabei von den Börsen in Übersee. Die Wall Street hat am vergangenen Freitag klar im Plus geschlossen. In Asien ziehen die Kurse im Kielwasser der US-Märkte zum Wochenstart ebenfalls an.

08.05.2023 08:45