Zum Start in den November dürfte der Schweizer Aktienmarkt die nächste runde Marke in Angriff nehmen. Die vorbörslichen Indikationen deuten darauf hin, dass der SMI am Dienstag die 10'900er Hürde überspringen könnte. Die Vorgaben aus Übersee geben keine ganz eindeutige Richtung vor. Die Wall Street hat am Vortag einen der stärksten Börsenmonate seit Jahrzehnten mit leichten Verlusten beendet. In Asien dagegen ziehen die Kurse am Dienstag mehrheitlich an.

01.11.2022 08:45