Der Start in das neue Börsenjahr 2023 dürfte am Schweizer Aktienmarkt freundlich verlaufen. Nachdem der Leitindex SMI 2022 so schlecht angeschnitten hatte wie letztmals 2008, dürften Investoren allerdings in den ersten Handelstagen erst einmal die Grosswetterlage abwarten. Die Vorgaben aus Übersee sind eher verhalten. Während der Handel an der Wall Street auch erst am heutigen Dienstag beginnt, sind die Vorgaben der vereinzelten asiatischen Börsen tendenziell negativ.

03.01.2023 08:45