Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Donnerstag auf erneut moderate Kursgewinne. Das deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen an. Damit würde der Leitindex SMI an seine freundliche Vortagestendenz anknüpfen. Dabei geben die Vorgaben ein eher gemischtes Bild ab. Die Wall Street war zur Wochenmitte mit Verlusten aus dem Handel gegangen und in Asien zeichnet sich am Donnerstag kein gleichmässiger Trend ab.

09.02.2023 08:45