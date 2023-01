Zum Wochenstart dürften die Investoren am Schweizer Aktienmarkt erneut die 11'300er-Marke ins Visier nehmen. In den letzten Handelstagen hat der Leitindex SMI zwar mehrmals die Marke passiert, sich aber nicht dauerhaft darüber etabliert. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen freundlichen Auftakt. Allerdings bleiben die Börsen in den USA zum Wochenstart wegen des Martin-Luther-King-Tages geschlossen, so dass im Handelsverlauf wichtige Impulse fehlen.

16.01.2023 08:45