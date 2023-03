Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch zur Wochenmitte mit positiven Vorzeichen in den Handel starten. Dies lassen die erneut freundlichen Indikationen vermuten. Es wäre der dritte Tag mit Gewinnen in Folge. Dabei sind die Vorgaben aus Übersee eher uneinheitlich. Während die Wall Street am Vorabend im Minus geschlossen hatte, ziehen die Notierungen in Asien überwiegend an. Die angekündigte Aufspaltung des Tech-Giganten Alibaba schüre Phantasie in der Branche.

29.03.2023 08:45