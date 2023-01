Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Aufwärtstrend am Dienstag weitergehen. Händler rechnen aufgrund positiver Vorgaben aus den USA, wo vor allem Technologiewerte gefragt waren, und aus Japan mit steigenden Kursen. Allerdings dürfte es dem Markt ein wenig an Dynamik mangeln. Denn angesichts der zahlreichen Quartalsberichte von US-Firmen und einer Reihe von Konjunkturzahlen, dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten, heisst es am Markt. Dabei stehen laut Analysten bei den Konjunkturdaten vor allem die Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA im Fokus.

24.01.2023 08:45