Während die Berichtssaison bisher relativ gut gelaufen sei, bestünden weiterhin viele Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Entwicklung und damit auch der Geldpolitik, sagt ein Händler. Daher dürften sich viele Marktteilnehmer nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und die Börsen kämen momentan daher auch nicht recht vom Fleck. Ob die ab der zweiten Wochenhälfte anstehenden Konjunkturzahlen diesbezüglich eine Änderung bewirken könnten, sei vor den kommende Woche erwarteten Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) aber eher ungewiss, meint ein Händler. Unter anderem werden in den kommenden Tagen das Wirtschaftswachstum (BIP) im ersten Quartal in den USA und in der EU veröffentlicht. Zudem wird am Freitag der PCE-Deflator, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass, publiziert. Dies könnte den Spekulationen über das Ausmass der erwarteten Zinserhöhungen neuen Wind einhauchen.