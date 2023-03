Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas fester gesehen. Doch allzu stark dürften die Kurse wohl nicht steigen, heisst es am Markt. Vor den am frühen Nachmittag erwarteten gesamtdeutschen Inflationszahlen und den wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten dürften sich die Anleger eher vorsichtig verhalten. Am Freitag folgen zudem aus den USA die Angaben zu den persönlichen Haushaltseinkommen und Konsumausgaben, die von der US-Notenbank Fed stark beachtet werden.

30.03.2023 08:45