Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenstart eine Spur leichter erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind zwar gut. Aber die Marktteilnehmer dürften sich wohl trotzdem zurückhalten und die Ergebnisse der Zinssitzungen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England (BoE) am Donnerstag abwarten, heisst es am Markt. "Das ist das Thema am Markt", sagt ein Händler. Bis zu den Zentralbankterminen werden aber noch eine Reihe von Firmenabschlüssen aus dem In- und Ausland veröffentlicht, die dem Markt ebenfalls Impulse geben dürften. Dazu zählen hierzulande vor allem die Bluechip-Unternehmen UBS (Dienstag), Novartis (Mittwoch) sowie ABB, Julius Bär und Roche (Donnerstag).

30.01.2023 08:45