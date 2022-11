Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine etwas schwächere Eröffnung ab. Damit würde er zunächst seine Gewinnsträhne der vorangegangenen zwei Handelstage beenden und den Vorgaben aus Übersee folgen. Die Wall Street hatte am Mittwoch letztlich nahe ihres Tagestiefs geschlossen und auch in Asien geben die Märkte am Donnerstagmorgen überwiegend nach. Nachdem die Zwischenwahlen in den USA, die Midterms, bislang ohne klares Ergebnis verlaufen sind, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren bereits auf die am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA.

10.11.2022 08:45