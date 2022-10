Der am morgigen Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht wirft bereits seine Schatten voraus. Investoren dürften vor seiner Veröffentlichung eher in Lauerstellung sein. Bislang laufen die Hoffnungen der Börsianer auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank ins Leere. "Vielmehr untermauerten die jüngsten US-Daten, dass weitere, entschlossene Massnahmen der Zentralbank nötig sind", kommentiert ein Händler. Bereits am Morgen haben die Auftragsdaten aus der deutschen Industrie einen Hinweis auf die Wirtschaftsdynamik gegeben. Im Tagesverlauf folgen noch die wöchentlichen Daten des US-Arbeitsmarktes.