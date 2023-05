Den USA bleiben nur noch zehn Tage bis das Land in Verzug geraten könnte. Die Schuldenobergrenze beschäftige die Anleger zwar weiterhin, am Ende zählten aber alle auf eine Einigung in letzter Minute. Daneben bleibt die Zinspolitik nach wie vor ein Thema. Nach Äusserungen verschiedener Fed-Mitglieder stiegen die US-Renditen erneut an. Der Fed-Falke James Bullard sagte, er erwarte zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr, um die Inflation zu bekämpfen. Für die Fed-Sitzung im Juni wird zu 22 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte erwartet. Im Handelsverlauf rücken zunächst aber Einkaufsmanagerindizes aus verschiedenen Ländern in den Fokus.