Der Schweizer Aktienmarkt wird zu Beginn der neuen Woche wenig verändert erwartet. Nach dem starken Anstieg am Freitag dürften es die Anleger ein wenig ruhiger angehen, sagt ein Händler. Denn nach wie vor drehe sich alles weiter um die Anhebung US-Schuldenobergrenze. Heute Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, erneut zu einem Spitzengespräch treffen. Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung, falls es bis dahin nicht zu einer Einigung kommt. Ein Zahlungsausfall der USA könnte eine Finanzkrise und in der Folge einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen. Die Anleger seien aber weiterhin zuversichtlich, dass es wie schon in den vergangenen Jahren zu einer Einigung kommen werde. Ein Deal bis Anfang Juni sei weiterhin wahrscheinlich, heisst es am Markt. Diese Zuversicht hatte in der vergangenen Woche auch den SMI auf ein Jahreshoch geführt.

22.05.2023 08:45