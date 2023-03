Zur Wochenmitte lassen die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt eine zaghafte Gegenbewegung vermuten. Damit zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie bereits an den Tagen zuvor, wenn sich Anleger zunächst eher zurückhaltend positioniert hatten. Die Vorgaben aus Übersee geben keinen klaren Trend vor. Während die Wall Street im Minus schloss, geht es an den asiatischen Börsen am Mittwochmorgen nach oben.

01.03.2023 08:45