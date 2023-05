Für den letzten Handelstag in dieser verkürzten Handelswoche zeichnet sich eine knapp positive Eröffnung ab. Allerdings stehen die erwarteten Gewinne auf tönernen Füssen. Denn am Nachmittag kommen in den USA die monatlichen Arbeitsmarktdaten, die das Marktgeschehen massgeblich beeinflussen können. Die Vorgaben sind laut Händlern zudem ebenfalls eher verhalten. In den USA schloss die Wall Street erneut schwächer, während die asiatischen Börsen auch zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung finden.

05.05.2023 08:45