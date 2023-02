Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag minimal tiefer erwartet. Erklärt wird dies im Handel primär mit den US-Futures, welche leicht im Minus sind. Abgesehen davon fehlen die Impulse. So blieb die US-Börse am Vortag wegen eines Feiertages geschlossen. Und in Asien gab es in der Nacht auf Dienstag grösstenteils keine grossen Bewegungen. Im Verlauf des Tages könnten dann Konjunkturdaten für etwas Schwung sorgen: So werden in Europa und den USA Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Ausserdem läuft die Berichtsaison auf Hochtouren, was bei einzelnen Titeln Käufe oder Verkäufe im grösseren Stil auslösen könnte.

21.02.2023 08:45