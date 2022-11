Am Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte leicht im Plus erwartet. Händler erklären sich dies mit positiven US-Vorgaben. Allerdings dürfte es am Mittwoch an den Finanzmärkten gemäss den Prognosen vieler Börsianer erneut relativ uninspiriert zu und her gehen, nachdem der Handel an den ersten beiden Wochentagen keine klare Richtung fand. "Es fehlen die klaren Impulse", fasst ein Marktteilnehmer die Stimmung zusammen. Zudem werfe der US-Feiertag Thanksgiving vom Donnerstag seine Schatten voraus. Dann ruht der Handel in den USA.

23.11.2022 08:45