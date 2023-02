Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte wegen der wieder aufgekeimten Zinssorgen eine negative Eröffnung ab. Am Vortag hatte der Leitindex SMI nach einer volatilen Sitzung am Ende leicht im Plus geschlossen. Die Vorgaben sprechen aktuell für neuerliche Verluste. Die Wall Street hat am Dienstag ihren bislang schwächsten Handelstag in diesem Jahr gesehen. In Asien geben die Börsen zur Wochenmitte grösstenteils nach.

22.02.2023 08:45