Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein erneut freundlicher Wochenstart ab. Damit würde er seinen bisherigen Aufwärtstrend fortsetzen. So hat der SMI im Jahresverlauf bereits über 5 Prozent zugelegt. Die Vorgaben der Wall Street sollten laut Händlern ebenfalls stützen. Dort hatten am Freitag vor allem Technologiewerte stark zugelegt. Derweil sind in Asien zahlreiche Märkte wegen des dortigen Neujahrfestes geschlossen, so dass von dort in dieser Woche kaum Impulse zu erwarten sind.

23.01.2023 08:45